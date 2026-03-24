A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | Martes 24 de marzo de 2026

| 08:03 | Juan Rivas - Pablo Valdes | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

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