Greenpeace México exige acción urgente por derrame en el Golfo

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Derrame de petróleo en el Golfo de México ya afecta 630 km. FOTO: Cuartoscuro

A tres semanas de detectar un derrame de petróleo en playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, la mancha de crudo en el Golfo de México sigue expandiéndose, denuncia Greenpeace México, afirman impactos severos en los ecosistemas y comunidades habitantes de las diversas zonas afectadas.

Desde el 18 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Aunque autoridades han asegurado que las playas están limpias y Pemex reporta un 85% de avance en la limpieza, reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México indican que la contaminación persiste en múltiples zonas.

Derrame de petróleo en Golfo de México afecta arrecifes y playas

La Red señala que la mayoría de las playas no ha sido limpiada y continúa llegando chapopote a distintos puntos del litoral. Además, advierte que las labores se concentran solo en playas visibles, sin evaluar el impacto en los arrecifes, una de las zonas más sensibles del ecosistema.

En los últimos días, también se ha detectado el reingreso de petróleo a playas que ya habían sido atendidas, lo que obliga a repetir las tareas de limpieza y agrava la contaminación en la región.

Limpieza del derrame se enfoca en zonas turísticas

De acuerdo con la Red, las acciones de limpieza se han enfocado principalmente en playas con actividad turística, dejando sin atención áreas más alejadas de poblaciones.

Esto implica que zonas clave del ecosistema, incluidas regiones donde hay anidación de tortugas, permanecen expuestas al impacto del hidrocarburo.

Ante este panorama, Greenpeace México pidió una respuesta inmediata de las autoridades frente a la contingencia socioambiental.

Entre las acciones urgentes que plantea están:

Aplicar planes de contingencia de forma inmediata

Declarar zonas de emergencia ambiental

Iniciar procesos de restauración de ecosistemas

Atender zonas alejadas y vulnerables

Dotar de equipo adecuado a brigadas de limpieza

Activar protocolos para manejo de residuos peligrosos



Las acciones de respuesta y evaluación ambiental continúan en desarrollo.

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