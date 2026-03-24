La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de marzo del 2026

| 06:26 | Mario Ostos | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 24 de marzo de este 2026. Destaca la disminución de las cifras de homicidios para febrero de este año.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 24 de marzo de 2026

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