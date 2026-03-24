Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años

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Jorge Kahwagi Gastine

Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, murió a los 85 años este lunes 23 de marzo de 2026, según se informó en medios nacionales. El empresario mexicano fue una figura clave en el desarrollo del periódico La Crónica de Hoy y en el ámbito editorial del país.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas y reportes periodísticos, que destacaron su trayectoria dentro del sector de medios en México. Hasta el momento, no se han detallado públicamente las causas de su fallecimiento, tampoco se ha informado sobre homenajes oficiales o servicios funerarios.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre los actos relacionados con su fallecimiento.

Muere Jorge Kahwagi Gastine, líder de Grupo Crónica

El fallecimiento de Jorge Kahwagi Gastine marca el cierre de una etapa importante para Grupo Crónica, medio que encabezó durante varios años.

Kahwagi Gastine fue reconocido por su papel como empresario en el sector editorial, donde impulsó proyectos informativos con enfoque político y social.

Fue miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del Patronato del CONALEP y de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de representante del Club de Golf Tequisquiapan.

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