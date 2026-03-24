Video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional desata dudas; expertos lo analizan

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La difusión de un video viral en Palacio Nacional, donde aparece una mujer aparentemente asoleándose, generó polémica en redes sociales y cuestionamientos sobre si el contenido fue manipulado o creado con inteligencia artificial.

Ante la controversia, especialistas en verificación digital analizaron distintos materiales para determinar la autenticidad del video, en medio de acusaciones sobre posible desinformación.

Video viral en Palacio Nacional no muestra evidencia de IA

De acuerdo con la periodista especializada en verificación visual, Siboney Flores, no es posible confirmar que un contenido sea falso únicamente con herramientas automáticas.

Al revisar tres videos distintos, la experta destacó elementos clave que apuntan a que las imágenes podrían ser reales:

Detalles faciales consistentes, como sombras, dientes y proporciones

Coincidencia en la ubicación: la séptima ventana del lado derecho

Elementos arquitectónicos sin errores visibles

Estos factores, explicó, son difíciles de replicar con precisión en contenidos generados por inteligencia artificial.

Expertos piden verificar antes de compartir videos virales

Especialistas en análisis digital advirtieron que este tipo de contenidos será cada vez más común, por lo que recomendaron verificar antes de difundir.

El analista de AFP, Miguel Bravo, señaló que herramientas como InVID WeVerify pueden ayudar a revisar videos, aunque aclaró que sus resultados deben tomarse solo como referencia.

Por su parte, la politóloga Carolina H. Solís indicó que la viralización de estos temas puede desviar la atención de asuntos relevantes, como reformas políticas o decisiones de gobierno.

El caso sigue generando conversación en redes sociales, mientras expertos insisten en la importancia de contrastar información para evitar la desinformación.

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