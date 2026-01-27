A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 27 de enero de 2026

| 08:25 | Redacción | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

  • ✔️ Identifican a víctimas de masacre en campo de fútbol en Guanajuato; entre ellos está el músico Alejandro Moreno, “El Charly”, baterista del grupo “Reencuentro Norteño”
  • ✔️ El ex candidato presidencial Gabriel Quadri exhibe un video que revela cómo fue atacado su perro por otro can, hasta morir
  • ✔️ Destituyen a José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); sin embargo, se niega a dejar el cargo
  • ✔️ Ryan Wedding, detenido en México y es falso que se entregó, afirma su abogado Anthony Colombo; se declara no culpable de narcotráfico ante corte federal en Estados Unidos
  • ✔️ Afirma el Pentágono que suman 126 muertos por ataques de Estados Unidos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, embarcaciones que presuntamente llevarían droga

