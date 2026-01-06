A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 6 de enero de 2026

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Venezuela: Reportan disparos cerca del Palacio Presidencial tras juramentación de Delcy Rodríguez
✔️ Delcy Rodríguez: Jura como presidenta interina de Venezuela tras captura de Maduro
✔️ Maduro: Declara ante Corte de Nueva York condición de “no culpable” por cargos imputados
✔️ Donald Trump: Encomienda a Marco Rubio liderar transición política en Venezuela
✔️ Iztapalapa: Fiscalía investiga como homicidio culposo atropellamiento de motociclista
✔️ Japón: Terremoto de magnitud 6.2 sacude territorio; descartan alerta de tsunami

