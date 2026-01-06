Las de hoy | 6 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 6 enero de 2026.

El Universal: “Soy inocente”, dice Maduro; arropan a Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro afirmó ante una corte de Nueva York que aún es el presidente de Venezuela y se declaró inocente, mientras en Caracas el chavismo cerró filas en torno a Delcy Rodríguez tras su juramentación como mandataria encargada.

Reforma: Salpica a México denuncia a Maduro

En la acusación de 25 páginas presentada en Estados Unidos, el nombre de México aparece 25 veces; se señala que el narcotráfico venezolano habría operado en territorio mexicano a través de cárteles locales.

Excélsior: Le imputan terrorismo y narco… “Soy un prisionero de guerra”: Maduro

En su primera audiencia en Nueva York, Maduro se declaró no culpable de cuatro cargos, aseguró que fue secuestrado por fuerzas extranjeras y se dijo prisionero de guerra.

Milenio Diario: Maduro niega todo en la corte de NY y se dice “prisionero de guerra”

Durante la presentación de cargos, insistió en que sigue siendo el presidente de su país y alegó secuestro; su defensa estará a cargo de Barry Pollack, abogado que logró la liberación de Julian Assange.

La Jornada: Maduro: soy no culpable y presidente de Venezuela; fui secuestrado

Ante el tribunal de Nueva York reiteró su inocencia, sostuvo que continúa como mandatario venezolano y afirmó que se considera prisionero de guerra.

El Financiero: “Intervención nunca ha traído democracia”

En un posicionamiento político se afirmó que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia, sino a los pueblos que conforman la región.

El Economista: Efecto Venezuela impulsa en Bolsa a petroleras; plata y oro también suben

La incertidumbre en torno a Venezuela mejoró las perspectivas del sector energético y favoreció alzas en acciones petroleras, así como en metales preciosos.

