Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 6 de enero de 2026

La presidenta descarta que la estrategia de EE. UU. contra el consumo de drogas sea funcional. Recuerda que en México se implementan acciones como: dar alternativas a los jóvenes y acceso a derechos, esperanza y visión de futuro y; por otro lado, la cero impunidad. La presidenta retoma el tema de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y habla acerca de la política exterior mexicana y la no intervención entre las naciones. En cuanto a la posición del “presidente Maduro”, Sheinbaum Pardo la tacha de “interesante”, insiste en que está “a favor de la libertad, pero aunque se estuviera en contra, con lo que no estaremos de acuerdo nunca es con la intervención entre países”. En la mañanera, enlazan con Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo y Martí Batres Guadarrama, titular del ISSSTE, donde se inaugura la Unidad de Medicina Familiar, donde se atenderán a 18 mil derechohabientes. Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Inicia felicitando a algunos menores que asistieron al Salón de la Tesorería por el Día de Reyes.

