A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 18 de febrero de 2026

| 07:28 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero

Ciudad de México

Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero

Tipo de cambio hoy 18 de febrero: dólar cotiza en 17.17 pesos

Dólar hoy

Tipo de cambio hoy 18 de febrero: dólar cotiza en 17.17 pesos

Confirma forense que Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por sobredosis accidental de cocaína

Entretenimiento

Confirma forense que Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por sobredosis accidental de cocaína

Frente frío 35 provocará lluvias en el norte, pero seguirá el calor en la mayor parte de México

Clima

Frente frío 35 provocará lluvias en el norte, pero seguirá el calor en la mayor parte de México

Etiquetas: