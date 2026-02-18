La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de febrero de 2026

La mandataria confirma que Estados Unidos habló con Marcelo Ebrard sobre la posibilidad de ajustar los aranceles sobre el acero y el aluminio.

Sin embargo, todavía no hay nada concreto. “Esperamos que realmente ocurra, es algo que hemos estado solicitando de manera permanente”.

Menciona que los aranceles impactan a los estadounidenses porque elevan los precios de los productos y generan inflación.