La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 18 de febrero del 2026.
La mandataria confirma que Estados Unidos habló con Marcelo Ebrard sobre la posibilidad de ajustar los aranceles sobre el acero y el aluminio.
Sin embargo, todavía no hay nada concreto. “Esperamos que realmente ocurra, es algo que hemos estado solicitando de manera permanente”.
Menciona que los aranceles impactan a los estadounidenses porque elevan los precios de los productos y generan inflación.
También habla sobre la denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiróz, contra los morenistas Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos, debido a que, en vida, Carlos Manzo los señaló como responsables si le ocurría algo.
La presidenta dice que esperarán a que concluyan las investigaciones de su asesinato. Hasta ahora “todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada”
Menciona que la Fiscalía de Michoacán determinará si debe llamar a declarar a dichos morenistas. Pidió “no hacer de esto un tema de debate político”, sino “hacer justicia”.
Por otra parte, reitera que no cambiarán la esencia de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana. Solo harán ajustes para ampliar el contenido a lenguas originarias y agregar a más mujeres de la historia.
Claudia Sheinbaum menciona que están realizando un estudio para ver qué tan viable es realizar el fracking para obtener gas natural y petróleo a través de agua de alta presión.
Con el estudio, determinarán si dicha práctica no genera impactos ambientales. La meta es que haya más soberanía energética.
Además, resalta que tendrían que tener la aceptación de la comunidad en las zonas donde haya fracking.
Advierten abusos en demandas de empresas internacionales
La titular de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, menciona que hay abusos en el arbitraje internacional de empresas que circunscriben tratados comerciales.
Asegura que surgieron despachos internacionales, con estructuras “complejas”, que convencen a las empresas en demandar a los estados.
Con ello, generan una especulación sobre cuánto podrían ganar en demandas y se quedan con una parte. “Son como jugar a las apuestas”.
Raquel Buenrostro menciona que algunas demandas son “absurdas”, por lo que desde hace dos años se ha discutido el tema a nivel internacional p’ara equilibrar el arbitraje.
Resalta que seguramente será uno de los temas que abordará la Secretaría de Economía en la negociación del T-MEC.
Adelantan reforma anticorrupción
La titular de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dice que están revisando las leyes para presentar una reforma anticorrupción que empodere al ciudadano.
Incorporarán la figura de trabajador encubierto para avanzar en denuncias, ya que algunos casos se “caían”.
La presidenta indica que el 23 de febrero presentará mejoras al programa de jóvenes enfocado a la atención de las causas de violencia. También informará sobre los pagos dados por Ricardo Salinas Pliego sobre su millonaria adeudo con el SAT.
También adelanta que irá a Puebla el próximo 19 de febrero para conocer la Nueva Industria Militar que está en el municipio de Oriental, como parte del Día del Ejército.
Por otra parte, señala que los municipios son responsables del cambio de uso de suelo, toda vez que en años pasados se modificó el suelo para inversiones inmobiliarias.
Además, Sedatu apoya a los municipios para hacer ordenamientos territoriales.
Claudia Sheinbaum asegura que ella se jubilará con el monto de su antigüedad del ISSSTE, por lo que percibiría un máximo de 30 mil pesos mensuales.
Reforma para reducir pensiones de altos mandos
Claudia Sheinbaum señala que presentará una reforma constitucional para que la pensión de altos mandos sea de la mitad de lo que gana la presidenta de México.
Precisa que va por extrabajadores que eran altos mandos de confianza. La reforma no aplica a pensionados que fueron sindicalizados.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, anuncia una reforma para retirar pensiones excesivas otorgadas a funcionarios y trabajadores de confianza del gobierno en sexenios anteriores.
Señala que 9 mil 457 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciben pensiones de 100 mil a 1 millón de pesos anuales. De ellas, 3 mil 504 son superiores al salario mensual de Claudia Sheinbaum.
Por ello, menciona que las y los jubilados de este sector reciben 140 veces más que el ciudadano promedio.
En cambio, en Pemex, existen 544 personas pensionadas que reciben montos superiores a los de Claudia Sheinbaum, que suman mil 827 millones de pesos anuales.
Además, hay 618 casos de pensiones cuyo monto anual supera el salario del director general, toda vez que mil 96 pensiones superan el monto anual bruto máximo, fijado en el tabulador salarial de Pemex.
En cambio, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hay 2 mil 199 pensionados que ganan más que Claudia Sheinbaum. De igual forma, 45 mil 680 superan el promedio de pensiones del ISSSTE, y 8 mil 157 superan las del IMSS.
La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que el objetivo es construir un millón 800 mil viviendas en este sexenio.
El Gobierno Federal entrega 45 casas en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedat), Edna Vega Rangel, indica que aumentaron la meta de 18 mil a 26 mil viviendas nuevas a construir.
Actualmente, llevan un avance en los trámites para construir 5 mil 500 viviendas, que equivalen al 21%. Equivale a una inversión aproximada de 15 mil 600 millones de pesos.
