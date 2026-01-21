A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 21 de enero de 2026

| 08:30 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

