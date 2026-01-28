A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 28 de enero de 2026

| 08:40 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Detienen a maquinista de Tren Interoceánico por accidente

✔️ Atacan a balazos al Secretario de Seguridad Pública de Culiacán

✔️ Cuba caerá muy pronto sin petróleo venezolano asegura Trump

✔️ Incrementa en 20% el envío de aguacate mexicano a EE.UU. por Super Bowl

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Taco placero de 75 pesos se vuelve viral en Atlixco, Puebla

Virales

Taco placero de 75 pesos se vuelve viral en Atlixco, Puebla

Trump minimiza la peor caída del dólar en 4 años y mercados aceleran ventas

Estados Unidos

Trump minimiza la peor caída del dólar en 4 años y mercados aceleran ventas

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de enero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de enero de 2026

Frente frío deja afectaciones en cuatro municipios de Chiapas; se prevé descenso de temperatura

Chiapas

Frente frío deja afectaciones en cuatro municipios de Chiapas; se prevé descenso de temperatura

Etiquetas: