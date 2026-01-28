La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de enero de 2026

Acoso dentro del Ejército

En las preguntas de la mañanera, Claudia Sheinbaum menciona que las fuerzas armadas deben explicar los casos de acoso o presunto feminicidio al interior del Ejército.

Menciona que trabajarán para reforzar las áreas de atención a mujeres dentro del Ejército, con los titulares de Sedena y la Marina.

“Para que cualquier denuncia de acoso pueda ser atendida con tiempo y tomadas las medidas necesarias frente a un miembro que presuntamente está acosando o violentando a una mujer”.

La presidenta se compromete a revisar estos casos y dice que la FGR “tiene que intervenir” en casos de presuntos acosos o asesinatos dentro del Ejército, como el caso de Stephania Carmona.