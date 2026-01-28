La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 28 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 28 de enero de 2026
La presidenta dice que el próximo lunes 2 de febrero inaugurará el tren Santa Fe-Observatorio. Días después, su gobierno dará información sobre varios fondos para impulsar la inversión pública.
Acoso dentro del Ejército
En las preguntas de la mañanera, Claudia Sheinbaum menciona que las fuerzas armadas deben explicar los casos de acoso o presunto feminicidio al interior del Ejército.
Menciona que trabajarán para reforzar las áreas de atención a mujeres dentro del Ejército, con los titulares de Sedena y la Marina.
“Para que cualquier denuncia de acoso pueda ser atendida con tiempo y tomadas las medidas necesarias frente a un miembro que presuntamente está acosando o violentando a una mujer”.
La presidenta se compromete a revisar estos casos y dice que la FGR “tiene que intervenir” en casos de presuntos acosos o asesinatos dentro del Ejército, como el caso de Stephania Carmona.
Entregan viviendas del Bienestar en Yucatán
Por su parte, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, asegura que Yucatán tiene un déficit de 178 mil viviendas. Hasta el 2024, “solo se construían 400 viviendas de interés social”.
En un enlace, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, resalta la entrega de 64 viviendas en Mérida, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, indica alcanzarán una meta de 70 mil viviendas nuevas en dicho estado, tanto de Conavi como Infonavit.
Además, llevan un avance del 53.3% en la meta sexenal de viviendas, que equivalen a 37 mil 307 hogares aprobados con contrato de construcción. Supera una inversión de 42 mil millones de pesos.
Adelantan reparación de daño a víctimas del Tren Interoceánico
Claudia Sheinbaum externa su solidaridad a las víctimas del Tren Interoceánico, a un mes del accidente. Adelanta que las víctimas recibirán una reparación del daño, la mitad de la aseguradora y la otra parte de la Fiscalía General de la República (FGR)
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, indica que atendieron de forma inmediata a las personas y familiares afectados por el accidente.
Desde el pasado 26 de enero, contactaron a las víctimas para iniciar con el proceso de reparación integral del daño. Explica que el Corredor Interoceánico aceptó dar la reparación recomendada por la FGR.
Las personas afectadas podrán optar por alguna de las alternativas de mecanismo de solución de controversias. Además, la aseguradora planteará una reparación.
En total, 225 personas accederán al proceso de reparación del daño, quienes eran “las personas que viajaban en el tren ese día”. El próximo 2 de febrero, las víctimas serán atendidas por un grupo interinstitucional.
Cada persona tendrá acompañamiento de un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la FGR y la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral que será planteada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”
Arturo Medina indica que las reuniones serán en las comunidades de las familias afectadas, toda vez que “eliminaremos trámites innecesarios” para proceder de forma rápida. Además, adelanta que los montos de la reparación del daño dependerán de los daños sufridos por cada víctima.
