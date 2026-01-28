Taco placero de 75 pesos se vuelve viral en Atlixco, Puebla

GENERANDO AUDIO...

Taco placero a 75 pesos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un taco placero que se vende en el tianguis de los martes y sábados en Atlixco, Puebla ha generado atención en redes sociales debido a su gran tamaño, ingredientes y precio de 75 pesos.

Video en redes impulsa la popularidad del taco placero

El puesto se ubica en la Calle 11 Poniente 703C, donde comerciantes y visitantes pueden adquirir este taco que ha sido destacado en plataformas digitales a través de un video que se viralizó recientemente.

La grabación, musicalizada con la canción “Pa Dónde” de Rodolfo Aicardi, muestra la preparación y presentación del taco. El contenido ha acumulado miles de reproducciones, reacciones y comentarios, lo que ha contribuido a su difusión.

Se vende únicamente durante los días de tianguis

De acuerdo con la información compartida en redes sociales, el taco placero se ofrece únicamente los martes y sábados, días en los que se instala el tianguis y se concentra una mayor actividad comercial en la zona.

Hasta el momento, el puesto no ha emitido una postura oficial sobre la viralización del producto; sin embargo, usuarios han compartido su ubicación y precio, lo que ha incrementado el interés de personas que acuden al lugar.

