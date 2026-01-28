Frente frío deja afectaciones en cuatro municipios de Chiapas; se prevé descenso de temperatura

GENERANDO AUDIO...

Se registró deslizamiento de tierra sobre carretera en Tila. Foto: Lizeth Coello

Las lluvias generadas por el ingreso del frente frío número 30 provocaron afectaciones en, por lo menos, cuatro municipios que están localizados en la región norte de Chiapas, colindantes con el estado de Tabasco.

Tramos carreteros obstruidos en varios municipios de Chiapas

La Secretaría de Protección Civil informó que en Tila se registró el deslizamiento de tierra sobre un tramo carretero de la comunidad Cruz Verde, situación que provocó que el paso vehicular quedará obstruido. Sin embargo, horas más tarde, con el apoyo de maquinaria, esta vía de Comunicación fue liberada.

Asimismo, en el municipio de Amatán los tramos carreteros Amatán-Huitiupán y El Limoncito-San Antonio fue suspendida la circulación debido a que las corrientes de agua generaron el arrastre de material pétreo.

También en el municipio de El Bosque, localizado en la región norte, pobladores, reportaron caídas de rocas y deslaves en el tramo Puerto Café-Amatán. En tanto, en Ixhuatán, elementos de Protección Civil llevaron a cabo la remoción de masa menor en el tramo carretero federal, sin que se registraran afectaciones a viviendas.

En Juárez, las autoridades reportaron incremento en los niveles de los arroyos San Vicente y Tepate, así como en los ríos Pichucalco y Camoapa. Por ahora, todos se mantienen dentro de su cauce.

Asimismo, las autoridades de Protección Civil alertaron sobre un descenso en las temperaturas de las regiones Altos, Meseta Comiteca, Frailesca, Selva Lacandona y Sierra, donde se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 2 y 8 grados Celsius, especialmente en zonas elevadas.

Podría haber heladas matutinas

De acuerdo con el pronóstico, existe alta probabilidad de heladas matutinas, las cuales podrían extenderse hasta los primeros días de febrero, por lo que recomiendan a la población tomar medidas preventivas.

Ante estas condiciones, exhortaron a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, así como a brindar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.

También evitar el uso de anafres, braseros o fogones en espacios cerrados, ya que representan un alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

