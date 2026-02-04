La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 4 de febrero de 2026.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 4 de febrero de 2026
Por su parte, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, menciona que en Chiapas existe un déficit de 440 mil viviendas. “Prácticamente, no se construía vivienda para la gente de escasos recursos”.
A su vez, menciona que ya no hay créditos “impagables” vigentes. En Chiapas, reestructuraron 44 mil créditos de este tipo, toda vez que 10 mil quedaron liquidados con una reducción de saldo.
En un enlace desde Chiapas, el gobierno federal realiza la entrega de 96 viviendas en Tuxtla Gutiérrez, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, resalta que en Chiapas pasaron de 45 mil a 70 mil 700 proyectos de vivienda nueva.
Se traduce a una inversión de 4 mil 800 millones de pesos en lo que resta del sexenio. En Chiapas, dejará 224 mil empleos directos y 336 mil indirectos, beneficiando a 268 mil personas.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este miércoles 4 de febrero de 2026.