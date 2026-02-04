La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de febrero de 2026

Por su parte, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, menciona que en Chiapas existe un déficit de 440 mil viviendas. “Prácticamente, no se construía vivienda para la gente de escasos recursos”.

A su vez, menciona que ya no hay créditos “impagables” vigentes. En Chiapas, reestructuraron 44 mil créditos de este tipo, toda vez que 10 mil quedaron liquidados con una reducción de saldo.