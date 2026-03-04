A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 4 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Trump rompería relación comercial con España

✔️ Reforma Electoral, sí mantendría el PREP

✔️ Preparan operativo para marcha de 8M

✔️ Vinculan a proceso a Jorge “N”, ex contador de Emilio Lozoya, por caso Pemex

✔️ CNTE anuncia paro nacional del 18 al 20 de marzo y marcha al Zócalo

✔️ COFEPRIS alerta sobre robo de medicamentos

