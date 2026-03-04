A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 4 de marzo de 2026

| 09:00 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Trump rompería relación comercial con España

✔️ Reforma Electoral, sí mantendría el PREP

✔️ Preparan operativo para marcha de 8M

✔️ Vinculan a proceso a Jorge “N”, ex contador de Emilio Lozoya, por caso Pemex

✔️ CNTE anuncia paro nacional del 18 al 20 de marzo y marcha al Zócalo

✔️ COFEPRIS alerta sobre robo de medicamentos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de marzo del 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de marzo del 2026

Liberan a funcionario federal retenido por comuneros en Santa María Chimalapa

Oaxaca

Liberan a funcionario federal retenido por comuneros en Santa María Chimalapa

Detienen al "Peluso" presunto responsable del incendio en tienda 3B en Valle de Chalco

Estado de México

Detienen al "Peluso" presunto responsable del incendio en tienda 3B en Valle de Chalco

Día de la Mujer: Profeco llama a fortalecer la independencia económica

Negocios

Día de la Mujer: Profeco llama a fortalecer la independencia económica