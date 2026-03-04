Liberan a funcionario federal retenido por comuneros en Santa María Chimalapa

GENERANDO AUDIO...

Liberan a funcionario retenido por comuneros de Santa María Chimalapa. Foto: Getty.

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca dio a conocer recientemente que lograron la liberación de un funcionario federal que había sido retenido por comuneros de Santa María Chimalapa, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que la Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que lograron que se diera la liberación de un funcionario federal que había sido retenido por comuneros de Santa María Chimalapa horas antes.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, el funcionario federal retenido era el procurador agrario Víctor Suárez Carrera, quien fue retenido el pasado lunes 2 de marzo de 2026 por comuneros de Santa María Chimalapa, localidad que se encuentra ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec.

¿Qué hacía el funcionario federal en Santa María Chimalapa?

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, el procurador agrario Víctor Suárez Carrera llegó a Santa María Chimalapa para exponer y proponer una ruta jurídica al tema de controversia que se mantiene con el estado de Chiapas.

Sí, esto derivado de la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtepec. Fue en este momento que los comuneros retuvieron al funcionario federal.

¿Cómo liberaron al funcionario?

El funcionario federal fue liberado luego de que la Secretaría de Gobierno de Oaxaca acordara en una asamblea con los comuneros de Santa María Chimalapa llevar a cabo una mesa de diálogo con dependencias y autoridades federales en la Ciudad de México.

Con este acuerdo, alcanzado por la Coordinación de Delegados de Paz Social, la Secretaría de Gobierno estatal dijo que continuará abonando al diálogo, a la paz territorial y social en esta región.

