A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 16 de enero de 2026

| 07:00 | Juan Rivas - Pablo Valdes | UnoTV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Sheinbaum defenderá su reforma electoral ante críticas de la oposición

✔️ México y EE. UU. son objeto de presiones por cooperación contra cárteles

✔️ EE. UU. suspende visas de inmigrantes para 75 países a partir del 21 de enero

✔️ FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026

✔️ Reportan casos adicionales de “New World screwworm” cerca de la frontera México–Texas

✔️ Frentes fríos 28 y 29 mantendrán bajas temperaturas, lluvias y caída de nieve o aguanieve

✔️ María Corina Machado, afirmó que su país cuenta con el respaldo de Trump

