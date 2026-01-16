SRE confirma muerte de connacional bajo resguardo de ICE en centro de detención de Atlanta

GENERANDO AUDIO...

Muere mexicano bajo custodia de ICE en Atlanta. AFP/Ilustrativa

Un migrante mexicano murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Atlanta, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Consulado de México en esa ciudad. El deceso ocurrió el miércoles 14 de enero, en un centro de detención migratoria ubicado en el estado de Georgia, de acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales.

La representación consular precisó que el connacional se encontraba detenido en el Robert A. Deyton Detention Facility, localizado en Lovejoy, dentro del condado de Clayton, cuando ocurrió el fallecimiento. El caso fue confirmado públicamente el jueves 15 de enero por el Consulado de México en Atlanta, dependencia que señaló que el asunto ya es atendido de manera directa.

Fallecimiento en centro de detención de Georgia

Según la información oficial difundida por la SRE, el connacional perdió la vida mientras permanecía bajo el resguardo de ICE, autoridad migratoria de EE. UU.. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni detalles adicionales sobre las condiciones en las que ocurrió.

En el comunicado, la Cancillería indicó que el Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto directo con las autoridades responsables de la investigación, con el objetivo de conocer los resultados una vez que concluyan las diligencias correspondientes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, por medio de su representación consular, ya se logró establecer contacto con los familiares del ciudadano mexicano fallecido. El acompañamiento se realiza tanto con parientes que residen en Estados Unidos como con aquellos que se encuentran en México.

De acuerdo con la dependencia, a los familiares se les brinda:

Acompañamiento consular

Orientación sobre el proceso

Asistencia en los trámites correspondientes

La Cancillería señaló que este apoyo se mantiene activo mientras continúan las gestiones ante las autoridades estadounidenses.

Solicitud de esclarecimiento a autoridades de EE. UU.

La SRE indicó que existe comunicación constante con la Oficina de Campo de ICE en Atlanta, con el fin de dar seguimiento puntual al caso. Como parte de este proceso, las autoridades mexicanas solicitaron formalmente a las instancias correspondientes de EE. UU. que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del connacional.

En el mismo comunicado, la dependencia señaló que pidió que la investigación se realice de manera expedita y transparente, a fin de contar con información clara sobre lo ocurrido dentro del centro de detención migratoria en Georgia.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si ICE ha emitido algún posicionamiento adicional sobre el caso, ni se han dado a conocer resultados preliminares de la investigación en curso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: