A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 20 de febrero de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Niega Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, que le hayan cancelado su visa estadounidense

✔️ Niña dio a positivo de fentanilo por medicación hospitalaria, no por tamales, aclara la Fiscalía de Justicia de Puebla

✔️ La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a Elba Esther Gordillo pagar 19.2 millones de pesos por adeudos del impuesto sobre la renta

✔️ Diputados del PAN piden a la FGR que investigue los delitos denunciados en el libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer

✔️ Trump ordena revelar archivos sobre vida extraterrestre y ovnis en Estados Unidos

✔️ Venezuela aprueba Ley de Amnistía

