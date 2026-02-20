A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 20 de febrero de 2026

| 08:42 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Niega Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, que le hayan cancelado su visa estadounidense

✔️ Niña dio a positivo de fentanilo por medicación hospitalaria, no por tamales, aclara la Fiscalía de Justicia de Puebla

✔️ La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a Elba Esther Gordillo pagar 19.2 millones de pesos por adeudos del impuesto sobre la renta

✔️ Diputados del PAN piden a la FGR que investigue los delitos denunciados en el libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer

✔️ Trump ordena revelar archivos sobre vida extraterrestre y ovnis en Estados Unidos

✔️ Venezuela aprueba Ley de Amnistía

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

¿Quién era Melany Bravo, estudiante asesinada tras ataque armado en Acapulco?

Guerrero

¿Quién era Melany Bravo, estudiante asesinada tras ataque armado en Acapulco?

Ataque deja tres muertos en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

Oaxaca

Ataque deja tres muertos en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

Tensión en CDMX por presunto desalojo de migrantes de campamento en colonia Vallejo

Ciudad de México

Tensión en CDMX por presunto desalojo de migrantes de campamento en colonia Vallejo

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de febrero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de febrero de 2026

Etiquetas: