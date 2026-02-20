La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 20 de febrero de 2026, en esta ocasión desde Irapuato, Guanajuato.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 20 de febrero de 2026
Indicó que hoy viajará a León y posteriormente se trasladará a Pasta de Conchos, situada en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, para reunirse con las familias de los mineros que perdieron la vida en la mina hace 20 años, el 19 de febrero de 2006.
La mandataria federal destacó que, aunque Guanajuato sigue siendo el estado con mayor numero de homicidios, se ha reducido hasta un 65%, esto gracias al trabajo de todas las fuerzas de gobierno.
Para combatir el robo de combustible en Guanajuato, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que se llevan acciones principalmente con investigación para poder clausurar tomas, se aseguran litros de combustible y se detienen a personas.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que muy importante la estrategia que se está llevando a cabo en la entidad y la coordinación con la gobernadora, así como las fuerzas estatales.
En su intervención en la mañanera, Andrés Lajous presentó los avances del tren Querétaro-Irapuato.
Informó que en diciembre anterior fueron comprados 47 trenes capaces de alcanzar una velocidad de hasta 167 kilómetros por hora, los cuales se integrarán al nuevo esquema ferroviario que operará en la zona.
Actualmente se construye el tramo Querétaro–Irapuato, parte de la ruta que conectará a la Ciudad de México con la región del Bajío. Según las proyecciones difundidas, se estima un flujo de 50 mil usuarios al día entre la capital del país e Irapuato, lo que colocaría a esta obra como un componente clave en la movilidad del centro del territorio nacional.
Destacó que estas obras tienen como objetivo mejorar la conexión entre estados, promover el crecimiento regional y generar mayores opciones en materia educativa y económica para Guanajuato.
En su intervención en la mañanera, Jesús Esteva habló sobre los proyectos en materia de infraestructura que se están llevando a cabo en Guanajuato.
Indicó que por el megabachetón se están interviniendo 380 kilómetros, cercano al 40% del total de la red federal con repavimentación.
En infraestructura educativa, destacó que se concluyó el Bachillerato Tecnológico Plantel León, que se inaugurará hoy, y este año se edificará el Bachillerato Tecnológico Plantel Celaya, cuyas obras iniciarán el próximo mes de abril.
Agregó que en seguimiento al caso del 25 de enero en un campo de futbol en Salamanca, donde fallecieron 11 personas, se detuvo a cuatro integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, entre ellos Moisés “N”, alias “El Moy”, autor intelectual de la agresión, y dos que participaron en el ataque.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio del 2025 al 31 de enero de 2026, han sido detenidos 16 personas, entre ellas 7 objetivos prioritarios.
En su intervención en la mañanera, Omar García Harfuch presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Guanajuato, entidad que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró de suma importancia desde el inicio de la actual administración.
Gracias al trabajo de los tres niveles de gobierno, dijo, se han detenido a 4 mil 400 personas, se aseguraron más de cinco toneladas de droga, más de 6 mil 400 armas de fuego y 200 mil cartuchos. Además, se desmanteló un laboratorio para la producción de metanfetaminas.
Destacó que en marzo de 2025 se realizo un operativo simultaneo en Querétaro, Guanajuato y Yucatán en el que se detuvo a nueve integrantes de un grupo delictivo, entre los que destacan José Francisco “N”, alias Alfa 1, y Sandra N, alias La Patrona, desde entonces se ha reducido hasta un 65% el registro de homicidios dolosos con respecto a febrero de 2025.
En su intervención en la mañanera, Rosa Icela Rodríguez informó las acciones en materia de seguridad en Guanajuato.
Las mesas de Paz, dijo, se realizaron en las 10 regiones de la entidad, donde la coordinación de los tres niveles de gobierno ayudaron a mejorar la seguridad. En total, se realizaron 346 sesiones estatales, una interestatal, dos interregionales y 3 mil 441 regionales, donde se alcanzaron 730 acuerdos,
Se efectuaron 273 jornadas por la paz, que impactaron a 57 mil 684 personas. También se llevaron a cabo 503 mil 21 servicios y trámites.
En el programa Si al desarme, si a la paz, el cual se llevó a cabo del 1 de octubre de 2024 al 11 de febrero de 2026, se intercambiaron 352 armas de fuego por dinero en efectivo.
En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa indicó que de febrero de 2025 a enero de 2026, ha reducido 65% el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, siendo enero el mes con menos casos.
Por otro lado, la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año en Guanajuato, entre 2024 y 2025, se ha reducido el 19%, siendo 2025 el año con menos casos desde 2018.
En tanto, comparando el mes de enero de los últimos años, el de 2026 se coloca como en de menor casos de homicidio doloso.
El promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad, hubo una reducción del 35% del promedio diario con respecto a cifras de octubre de 2024.
En su intervención en la mañanera, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y de gran parte de su gabinete.
Destacó que las acciones con el apoyo del gobierno federal
Sostuvo que las acciones en materia de seguridad han dado resultado, la disminución en homocidios dolosos es clara muestra de ello, dijo.
La mandataria federal presentó los temas que se abordarán en la mañanera:
– Acciones en materia de seguridad en Guanajuato
– Obras que se llevan y se llevarán a cabo en Guanajuato
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta ocasión desde Irapuato, Guanajuato.
