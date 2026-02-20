La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de febrero de 2026

En su intervención en la mañanera, Andrés Lajous presentó los avances del tren Querétaro-Irapuato.

Informó que en diciembre anterior fueron comprados 47 trenes capaces de alcanzar una velocidad de hasta 167 kilómetros por hora, los cuales se integrarán al nuevo esquema ferroviario que operará en la zona.

Actualmente se construye el tramo Querétaro–Irapuato, parte de la ruta que conectará a la Ciudad de México con la región del Bajío. Según las proyecciones difundidas, se estima un flujo de 50 mil usuarios al día entre la capital del país e Irapuato, lo que colocaría a esta obra como un componente clave en la movilidad del centro del territorio nacional.

Destacó que estas obras tienen como objetivo mejorar la conexión entre estados, promover el crecimiento regional y generar mayores opciones en materia educativa y económica para Guanajuato.