¿Quién era Melany Bravo, estudiante asesinada tras ataque armado en Acapulco?

Ataque en Acapulco deja sin vida a Melany. Foto: Facebook/Cuartoscuro

Melany Bravo, estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel 2, en la colonia Cañada de los Amates, murió tras un ataque armado en Acapulco. La agresión se registró cuando un conductor de transporte público intentó refugiarse en las inmediaciones del plantel mientras era perseguido por hombres armados.

El conductor perdió la vida a consecuencia de los disparos. En el mismo hecho, otra alumna identificada como Paloma de Jesús Hernández Rivera resultó lesionada y fue trasladada a un hospital, donde permanece fuera de peligro.

¿Quién era Melany Bravo, estudiante asesinada en Acapulco?

Melany Gissel Bravo Leyva tenía 16 años y cursaba el cuarto semestre en el Colegio de Bachilleres Plantel 2, acudía cada día a su plantel con la rutina propia de cualquier joven: clases, amistades, planes y sueños en construcción.

Gravemente herida por impacto de bala, Melany fue trasladada a un hospital. Aunque ingresó con vida, su estado se complicó y horas después se confirmó su fallecimiento. La noticia estremeció a compañeros, docentes y familiares, quienes pasaron del desconcierto al duelo en cuestión de horas.

Colegio de Bachilleres Plantel 2 suspende clases tras ataque armado en Acapulco

La Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero emitió un mensaje oficial en el que expresó su pesar por el fallecimiento de la alumna.

“Con profundo respeto, lamento el sensible fallecimiento de la joven Melany Gissel, alumna del Colegio de Bachilleres Plantel 2. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad estudiantil”, señaló la institución.

Tras los hechos, el Colegio de Bachilleres suspendió clases de inmediato y difundió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con la familia, amistades y comunidad educativa.

Continúan investigaciones por asesinato

Mientras tanto, autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido en este ataque armado en Acapulco. La exigencia de justicia por parte de familiares y miembros de la comunidad escolar continúa.

