A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 27 de febrero de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Corte realiza sesión itinerante en Chiapas, destacan vestimenta tzotzil y diálogo con pueblos originarios

✔️ Operativo de la marina en Ahome Sinaloa activa movilizaciones aéreas y terrestres de seguridad

✔️ Detienen a “El Lexus”, jefe de la “Operativa Ranger” del Cártel del Golfo, acusado de extorsión, secuestro y tráfico

✔️ Continúan heladas y temperaturas bajo cero en varias regiones de México según pronóstico climático

✔️ CJNG supuesta amenaza contra funcionarios por cuerpo de ‘El Mencho’, eleva alerta nacional de seguridad

