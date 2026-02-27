A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 27 de febrero de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Corte realiza sesión itinerante en Chiapas, destacan vestimenta tzotzil y diálogo con pueblos originarios
✔️ Operativo de la marina en Ahome Sinaloa activa movilizaciones aéreas y terrestres de seguridad
✔️ Detienen a “El Lexus”, jefe de la “Operativa Ranger” del Cártel del Golfo, acusado de extorsión, secuestro y tráfico
✔️ Continúan heladas y temperaturas bajo cero en varias regiones de México según pronóstico climático
✔️ CJNG supuesta amenaza contra funcionarios por cuerpo de ‘El Mencho’, eleva alerta nacional de seguridad
