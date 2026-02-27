Detienen a tres presuntos responsables del ataque a la alcaldía de Jiquilpan durante jornada violenta

GENERANDO AUDIO...

Detenidos. Foto: SSP Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó este viernes que tres hombres fueron asegurados en Jiquilpan, y las evidencias preliminares apuntan a que podrían ser los responsables del ataque a balazos perpetrado contra la Presidencia Municipal, el pasado 22 de febrero.

La detención se llevó a cabo sobre la carretera Jiquilpan–Sahuayo, cerca de la comunidad de Francisco Sarabia, como resultado de los recorridos de seguridad que la Guardia Civil mantiene activos tras los recientes bloqueos, quemas de vehículos y hechos violentos que se produjeron como respuesta criminal al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos circulaban en un vehículo que contaba con reporte de robo; pero además, durante la inspección a la unidad se encontraron armas largas y cortas, junto con cartuchos útiles.

Entre sus pertenencias también se encontró un inhibidor de señal, equipo táctico y teléfonos celulares, así como bolsas con hierba verde con características de marihuana.

La SSP destacó que será la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República las responsables de continuar con las investigaciones y determinar la responsabilidad de los tres hombres aprehendidos.

