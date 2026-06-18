A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 18 de junio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy:

✔️ México y Corea del Sur se enfrentan esta noche en Jalisco en un partido clave para las aspiraciones de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

✔️ Guadalajara vive una intensa jornada mundialista con miles de aficionados mexicanos y coreanos en las calles

✔️ Colectivos de madres buscadoras marchan en la Perla Tapatía previo al encuentro para visibilizar la crisis de desapariciones en México

✔️ Las manifestantes buscan aprovechar la atención internacional generada por la Copa del Mundo 2026 para difundir sus demandas

✔️ Michoacán: Congreso de aprueba la licencia del fiscal estatal para buscar la gubernatura

✔️ Sonora: rescatan a activistas que permanecía atrapado en una zona de difícil acceso en la Sierra

✔️ Tormenta tropical Arthur se aleja del territorio nacional y descartan riesgos para México

✔️ Donald Trump firma en Francia el acuerdo de paz que pone fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán

✔️ Luis Miguel es sometido a una intervención médica y permanece hospitalizado en Nueva York

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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