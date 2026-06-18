CNTE llega a quinta mesa con SEGOB; Gobierno espera fin del plantón

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CNTE y Gobierno Federal avanzan en diálogo. FOTO: Especial

La CNTE mantiene desde hace más de dos semanas un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de sus movilizaciones para exigir atención a sus demandas. En este contexto, el Gobierno Federal y el magisterio disidente sostuvieron una nueva reunión para buscar acuerdos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que existen avances en las negociaciones tras la quinta mesa tripartita de diálogo entre autoridades federales y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ahora, dijo, corresponde a las bases del movimiento analizar los planteamientos alcanzados.

Al concluir el encuentro, Rosa Icela Rodríguez señaló que la decisión sobre el futuro del plantón dependerá de la valoración que hagan los integrantes de la CNTE sobre los acuerdos presentados por el Gobierno Federal.

En conferencia de prensa informamos que el diálogo de la @SEGOB_mx, @SEP_mx e @ISSSTE_mx con la CNTE continuará para atender las demandas de maestras y maestros. Además, se les invitó a realizar las mesas de trabajo en las entidades federativas en beneficio del magisterio. 🇲🇽… pic.twitter.com/lqqQTQfsSw — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 18, 2026

Cuestionada sobre la posibilidad de que los maestros retiren el campamento instalado en el Centro Histórico, respondió que esa es la expectativa de las autoridades.

“Eso esperamos, eso es lo que esperamos porque nosotros hasta no haber no creemos”, declaró la titular de la Secretaría de Gobernación.

La funcionaria agregó que existe disposición para que los integrantes del magisterio disidente concluyan la protesta y se retiren del plantón.

SEP confía en cierre de ciclo escolar sin afectaciones

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que las autoridades educativas aún están a tiempo de garantizar un cierre de ciclo escolar sin contratiempos para los estudiantes.

El titular de la SEP afirmó que, hasta este momento, las condiciones permiten concluir las actividades académicas de manera satisfactoria para las niñas, niños y adolescentes del país.

“Estamos a tiempo al día de hoy de garantizar un cierre de ciclo escolar, satisfactorio y sin contratiempos para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”, señaló.

Las negociaciones entre el Gobierno Federal y la CNTE continuarán mientras las bases del magisterio determinan los pasos a seguir respecto al plantón instalado en la capital del país.

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