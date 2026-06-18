Morena usó a Finabien para dispersar pagos por “apoyos sociales”; auditoría detectó inconsistencias: MCCI

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar la dispersión de miles de pagos catalogados como “apoyos sociales”, durante la dirigencia de Mario Delgado, en todo el país, según publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo con la investigación, el convenio permitió programar hasta 252 mil pagos mediante el sistema de giros nacionales de Finabien, antes Telecomm Telégrafos, lo que implicó el cobro de comisiones por parte del organismo público.

🔴 #ExclusivaMCCI El @CENMorenaMX utilizó la infraestructura de @FinabienMex para dispersar hasta 252 mil pagos de supuestos ‘apoyos sociales’ en todo México, pese a que las leyes electorales no contemplan que un partido político entregue este tipo de apoyos. 🧵 pic.twitter.com/PigmvmuzhB — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 17, 2026

De acuerdo con los documentos citados, el contrato fue firmado el 1 de junio de 2022 y, aunque originalmente tendría vigencia de un año, fue ampliado mediante un convenio modificatorio y permaneció activo hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección federal.

MCCI señaló que ni la legislación electoral ni los estatutos internos de Morena contemplan entre las funciones de los partidos políticos la entrega de “apoyos sociales”, por lo que plantea posibles cuestionamientos sobre la legalidad del esquema.

La organización también aseguró haber revisado los informes financieros entregados por Morena al Instituto Nacional Electoral (INE) entre 2022 y 2024, sin encontrar registro del contrato con Finabien ni detalle sobre el origen de los recursos destinados a estos pagos.

Además, los documentos internos revisados por MCCI indican que Morena habría pagado 3 millones 520 mil pesos por concepto de comisiones para dispersar 252 mil 901 giros, con un costo de 12 pesos más IVA por operación. Sin embargo, una auditoría interna practicada en 2025 dentro de Finabien habría detectado diferencias entre los servicios cobrados y las operaciones efectivamente realizadas.

De acuerdo con ese reporte, de los 252 mil 901 giros contratados, únicamente se concretaron 140 mil 878 operaciones, por lo que se habría realizado un reintegro aproximado de 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones previamente cubiertas.

En tanto que, hasta el momento, no se reporta una postura pública de Morena sobre los señalamientos contenidos en la investigación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.