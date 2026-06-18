IMSS permite corregir nombre, CURP y NSS; aprende a hacer el trámite

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Fotos: Cuartoscuro

Si detectaste un error en tu nombre, fecha de nacimiento, CURP o Número de Seguridad Social (NSS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite corregir o regularizar estos datos mediante un trámite gratuito que puede realizarse en línea o de forma presencial.

La corrección es importante para evitar problemas relacionados con el historial laboral, acceso a servicios médicos, pensiones y otros trámites ante el Instituto.

¿Qué datos puedes corregir en el IMSS?

A través del trámite “Solicitud de corrección de datos del asegurado” (IMSS-02-012), es posible regularizar:

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Sexo

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

El trámite puede ser realizado por la persona asegurada, beneficiarios o representantes legales.

¿Cómo hacer la corrección de datos en línea?

El IMSS informó que este procedimiento puede realizarse por internet durante las 24 horas del día.

Para iniciar el trámite debes contar con:

CURP

Correo electrónico

NSS

Domicilio

Teléfono de contacto

Datos de al menos un patrón con el que hayas trabajado

Además, deberás digitalizar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Documento que contenga tu NSS

¿También se puede hacer presencial?

Sí. Las personas interesadas pueden acudir a la Subdelegación del IMSS que les corresponda de lunes a viernes, en días hábiles, de 8:00 a 15:30 horas.

En este caso deberán presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Documento con el NSS

Formato de Solicitud de Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado

¿Cuánto tarda la resolución del trámite?

El IMSS señala que la respuesta puede emitirse en:

Tres días hábiles para corrección de datos personales.

para corrección de datos personales. Quince días hábiles cuando se trate de duplicidad, homonimia o invasión de NSS.

La institución precisó que el tiempo puede ser mayor si la corrección involucra directamente el Número de Seguridad Social debido a la complejidad de algunos casos.

Por tratarse de un trámite relacionado con la identidad del asegurado, el IMSS recordó que la información proporcionada es confidencial y está protegida por la Ley del Seguro Social.

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