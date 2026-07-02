A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 2 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ Bancos en México podrán utilizar reconocimiento facial como método de identificación para reforzar la seguridad de sus clientes

✔️ Intensas lluvias provocan severas afectaciones en Tultepec, Tlalnepantla y Coacalco, en el Estado de México

✔️ Más de 800 personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde el inicio del Mundial 2026

✔️ La Fiscalía de la Ciudad de México investiga la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana

✔️ La esposa del exdirector de Pemex presentó una denuncia por presuntas agresiones físicas

✔️ El futuro del T-MEC se revisará cada año tras la decisión anunciada por Estados Unidos

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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