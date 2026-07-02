Chocan en la Permanente por T-MEC: Morena pide prudencia, PAN y PRI acusan fracaso

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La negativa de Estados Unidos a ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), polarizó el debate en la Comisión Permanente. El Senado ya gestiona la comparecencia urgente del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Voy a platicar con él, seguramente en las próximas horas voy a platicar con él, pero con esta información hasta el momento, seguramente lo que aconseja la prudencia y la estrategia que está haciendo el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, es esperar a la tercera reunión el 20 de julio”

Ignacio Mier / coordinador de Morena, Senado

Morena defendió la solidez de la economía nacional, y aseguró que el país puede resistir el desgaste que conllevan las revisiones anuales al T-MEC.

“Hay que tomarlo con mucha calma, el escenario no es el ideal, por supuesto, hubiéramos querido tener una renegociación con un tiempo determinado, como ha sucedido en el pasado, pero si fuera el escenario donde hubiera ratificaciones anuales… sobre la integración de las cadenas de suministro van a ajustar las tarifas arancelarias, todo los mercados productivos de más integración en ambos países para que no tengamos efectos ni inflacionarios, ni que afecten el consumo, ni que afecten la actividad productiva”

Arturo Ávila / vocero de Morena, Diputados

En contraste, la oposición calificó el escenario actual como un fracaso del Gobierno federal que deja en la indefensión a la planta productiva nacional.

“Lo que esperamos es que sean renegociaciones muy complejas año con año, en donde Estados Unidos, con mucha ventaja, le pueda ir ganando terreno al gobierno mexicano; entonces, lamentamos el fracaso del gobierno mexicano en la renegociación del tratado de libre comercio, y exigimos que se redoblen los esfuerzos porque al final es el empleo de la gente lo que está en juego”

Ricardo Anaya / coordinador del PAN, Senado

Mientras que el PRI advirtió que la presión de Washington se debe a la política de seguridad del Estado mexicano y el avance del crimen organizado.

“Tan sólo lo del T-MEC, me parece que ya es en sí mismo una consecuencia, me parece que eso nos daña a todos”

Carolina Viggiano Austria / senadora del PRI

Alertaron que un esquema de revisiones constantes otorgará a Estados Unidos la hegemonía para dictar las condiciones del mercado, asfixiando a los sectores estratégicos de México.

“Va a ser un impacto fuerte para México, porque cada año se van a estar negociando aranceles de estos 10 que siguen, cada año se van a estar presentando momentos de crisis, porque además los americanos, que son los mayores compradores, pues van a ir decidiendo qué sectores de su economía van apoyando y cuáles de las nuestras pues van restringiendo”

Rubén Moreira / coordinador del PRI, Diputados

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