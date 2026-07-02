Las de hoy | 2 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 2 de julio de 2026

El Universal: Marina aumenta los arrestos de narcos y decomisos en el mar

La Secretaría de Marina intensificó durante los últimos dos años y medio los operativos de intercepción de droga en el mar, lo que incrementó las detenciones en aguas nacionales. En ese periodo fueron capturados 189 mexicanos y 156 extranjeros, entre ellos 84 ecuatorianos, 39 guatemaltecos, 22 colombianos, cinco peruanos, dos costarricenses, así como un nicaragüense, un beliceño, un cubano y un salvadoreño.

Reforma: Quiere EU revisión cada año del T-MEC

Estados Unidos plantea que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sea sometido a revisiones anuales durante el resto de su vigencia, la cual se extendería por una década más.

Milenio: El T-MEC continuará hasta 2036 con plan de revisiones anuales

El presidente Donald Trump rechazó renovar automáticamente el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que se defenderá la permanencia de las reglas de origen actuales y una mayor integración de las cadenas de suministro.

La Jornada: Con revisiones anuales, el T-MEC seguirá hasta 2036

El Gobierno de Estados Unidos rechazó la renovación automática del T-MEC por otros 16 años, por lo que el acuerdo continuará vigente hasta 2036 con un esquema de revisiones anuales.

Excélsior: T-MEC tendrá revisión anual hasta el 2036

El T-MEC será revisado cada año hasta 2036. La próxima reunión sobre el acuerdo comercial quedó programada para el 20 de julio.

El Financiero: Sigue el T-MEC; se va a revisiones anuales

La decisión de no extender automáticamente el T-MEC por otros 16 años no implica que Estados Unidos abandone el tratado, sino que éste operará bajo un mecanismo de revisiones anuales.

El Economista: EU confirma: no renovará el T-MEC por 16 años; pide la revisión anual

Estados Unidos confirmó que no renovará automáticamente el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años y propuso establecer revisiones anuales. Los mecanismos para este proceso se definirán en las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

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