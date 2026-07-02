Inician actividades en el INE los 2 nuevos partidos políticos aprobados
Este miércoles el INE formalizó el inicio de actividades de los dos nuevos partidos políticos, PAZ y Somos México, que recibieron la aprobación del Consejo General la semana pasada, quedando pendiente la toma de protesta de sus representantes ante el órgano superior del instituto.
Ello, luego de que el pasado jueves los consejeros votaron por aceptar solo las solicitudes de dos instituciones, rechazando así la petición de México tiene Vida y Que Siga la Democracia, al considerar que éstas no acreditaron el cumplimiento integral de los requisitos enmarcados en la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y el Instructivo del instituto.
¿México ya tiene 2 nuevos partidos políticos?
Según informó el Instituto Nacional Electoral (INE) este 1 de julio, la directora Ejecutiva de Administración, Liliana Díaz de León Zapata, formalizó el trámite administrativo a las organizaciones Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (PAZ) y Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México), que consta de:
- Entrega física de oficinas, muebles, estacionamientos y tarjetas de acceso de la sede del INE
- Entrega de compendios de legislación electoral y principales obras publicadas por el INE
- Detalle del funcionamiento de las áreas que integran el instituto
- Detalle de procedimientos administrativos de operación de espacios asignados
- Detalle de gastos de alimentación
- Recepción de solicitudes para equipar oficinas
- Recorrido por las instalaciones
Mientras que, además de la toma de protesta de representantes ante el Consejo General, que formalizará el aspecto legal de su reconocimiento como Partido Político Nacional, aún falta que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos les detalle la distribución de los recursos que les corresponde. Ello, luego de que cada uno recibirá al menos 73.68 millones de pesos en prerrogativas, y 3.32 mdp para actividades específicas, según destacó dicha dirección al otorgar su visto bueno.
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