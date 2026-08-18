A las Nueve en Uno: toda la información y más | Martes 18 de agosto de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ Denuncian a Andy López Beltrán ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña en Tabasco
✔️ Golpe al despojo en CDMX: autoridades reportan 44 detenidos en menos de dos semanas
✔️ Mónica Soto renuncia al Tribunal Electoral y deja su cargo como magistrada de la Sala Superior
✔️ Gerardo Mérida Sánchez ya no aparece en el sistema federal de prisiones de EE. UU.; su proceso continúa
✔️ Examen UNAM bajo la lupa: aspirantes aseguran que el control presencial fue “más difícil”
✔️ Detienen al alcalde de Tianguismanalco, Puebla, tras orden de aprehensión
✔️ Pacientes renales protestan en Toluca por fallas en máquinas de hemodiálisis
✔️ INE define casi 11 mil millones de pesos para partidos políticos y candidaturas
✔️ Alerta por robo de cilindro con gas cloro en San Luis Potosí; activan protocolos en ocho estados
✔️ Petróleo cierra al alza ante el estancamiento del conflicto con Irán
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