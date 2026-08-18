México debate limitar celulares y redes sociales para menores

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México pondrá a debate el uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas, así como posibles medidas para regular el acceso de menores a redes sociales y prácticas como el scroll infinito, informó el Gobierno federal.

La discusión sobre los dispositivos electrónicos en las aulas comenzará antes del arranque del ciclo escolar. Los días 24 y 25 de agosto, más de un millón de maestros analizarán el tema durante el Consejo Técnico Escolar, de acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Maestros debatirán uso de celulares y dispositivos en escuelas

Mario Delgado explicó que participarán más de un millón de maestros de más de 200 mil escuelas, quienes podrán presentar propuestas y debatir qué hacer ante la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.

“Van a participar más de un millón de maestros en más de 200 mil escuelas”, señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al explicar que los docentes propondrán y discutirán posibles acciones.

Por ahora, la información presentada por el Gobierno federal plantea una discusión sobre el uso de estos dispositivos, sin anunciar una prohibición general de celulares en las escuelas.

Sheinbaum plantea debate sobre scroll infinito y redes sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum también puso sobre la mesa la necesidad de analizar mecanismos para regular el llamado scroll infinito, ante los efectos que puede tener entre niñas, niños y adolescentes.

“Cómo se puede trabajar para regular este scrolling infinito, esta adicción que está provocando tantos problemas psicológicos en las niñas, los niños y los adolescentes”, expresó.

Durante la presentación, Ravi Iyer, director del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, señaló que 19.2% de los niños de entre 13 y 15 años reportó haber visto desnudos o contenido sexual no deseado durante una sola semana.

Iyer explicó que estos menores no necesariamente buscaron ese material, sino que fue mostrado mediante sistemas de recomendaciones diseñados para captar su atención.

Australia y Francia han debatido límites a redes sociales

El debate sobre el acceso de menores a redes sociales también se ha presentado en otros países. Desde diciembre pasado, Australia obliga a determinadas plataformas a impedir que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales.

Francia intentó aplicar una medida similar para menores de 15 años, pero su Consejo Constitucional la frenó al considerar que afectaba de manera desproporcionada libertades como las de expresión y comunicación.

El gobierno de Emmanuel Macron trabaja ahora en una nueva propuesta, mientras que en México el siguiente paso será la discusión de los docentes durante el Consejo Técnico Escolar del 24 y 25 de agosto.