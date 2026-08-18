Localizan tanque de gas cloro robado en San Luis Potosí; levantan alerta en 8 estados

GENERANDO AUDIO...

Imágenes: @CNPC_MX

El tanque con 65 kilogramos de gas cloro que fue robado de una planta de tratamiento de agua en San Luis Potosí fue localizado este lunes 17 de agosto, alrededor de las 16:30 horas, por elementos de la Policía Municipal, a unos 4 kilómetros del lugar del robo, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) levantó la alerta emitida para ocho estados.

El cilindro pertenecía al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de San Luis Potosí (INTERAPAS) y se encontraba resguardado en su planta de tratamiento, ubicada en la colonia Lomas los Filtros, en el municipio de San Luis Potosí.

De acuerdo con un boletín de la Coordinación Nacional de Protección Civil, al confirmar la localización, se verificó que se trataba del tanque sustraído, de 65 kilogramos, color plata y con su número de serie correspondiente.

🚨Se informa el hallazgo del cilindro de #GasCloro con número de serie 717402, sustraído en San Luis Potosí, #SLP .



Se levanta la alerta emitida y se determina desactivar los protocolos de emergencia para este incidente.@laualzua pic.twitter.com/wa3ljAWrNd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 18, 2026

¿Por qué se activó la alerta por el tanque de gas cloro?

Tras el reporte del robo, la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un alertamiento dirigido a las unidades de Protección Civil de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

La medida se tomó ante la posibilidad de que el cilindro pudiera ser localizado en alguna de esas entidades.

El recipiente era utilizado en procesos relacionados con la potabilización de agua y, de acuerdo con la información difundida por Protección Civil, sus características eran:

Capacidad: 65 kilogramos

65 kilogramos Color: plata

plata Número de serie: 717402

Policía Municipal localiza el cilindro

La recuperación ocurrió como resultado de las acciones de búsqueda realizadas por la Policía Municipal de San Luis Potosí.

A las 16:30 horas, los agentes ubicaron el cilindro aproximadamente a cuatro kilómetros del punto donde había sido robado.

Con la localización del tanque, las autoridades confirmaron que se trataba del recipiente sustraído de la planta de tratamiento de INTERAPAS.

Protección Civil levanta la alerta

Luego de confirmar que el tanque de gas cloro ya había sido localizado, el Sistema Nacional de Protección Civil levantó el alertamiento emitido por el robo.

También se determinó desactivar los protocolos de emergencia establecidos para atender este incidente.

La Coordinación Nacional de Protección Civil agradeció la colaboración y las acciones emprendidas por las autoridades ante el alertamiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.