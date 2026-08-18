Arturo Ángel sostiene señalamientos sobre Andrés López Beltrán y huachicol

GENERANDO AUDIO...

El periodista Arturo Ángel sostuvo que existen declaraciones dentro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en las que se menciona a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán en el contexto de presuntas operaciones de huachicol fiscal. Señaló en Noticias en Claro que cuenta con un documento que contiene el testimonio de un capitán de la Marina con identidad reservada.

Los dichos del periodista se dieron después de un posicionamiento de la FGR, que, según explicó Ángel durante una entrevista, señaló que no existen elementos sólidos para profundizar en investigaciones relacionadas con López Beltrán. El reportero afirmó que esto no elimina la existencia de menciones a su nombre dentro de declaraciones ministeriales.

¿Qué dice el testimonio que menciona a “Andy” López Beltrán?

De acuerdo con Arturo Ángel, el documento corresponde a una declaración realizada en febrero por un capitán de la Marina que habría participado en operaciones relacionadas con huachicol fiscal entre 2023 y 2025.

El testigo describió presuntas operaciones para introducir diésel a México y declararlo como otro tipo de producto. También habló de movimientos en puertos de Tamaulipas, Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California.

La mención a “Andy” López Beltrán, explicó el periodista, aparece al relatar lo ocurrido cuando una operación en Guaymas estaba en riesgo de ser descubierta.

Según el testimonio citado por Ángel, otro capitán habría señalado que hablarían con el secretario de Marina para decirle que se trataba de “un tema de Andy”, mientras buscaban que un buque abandonara el puerto antes de una revisión de autoridades.

El propio periodista aclaró que el testimonio no establece si López Beltrán sabía de las operaciones o intervino en ellas, y sostuvo que determinarlo correspondería a la FGR.

Intansa aparece en señalamientos sobre huachicol fiscal

El capitán también habría mencionado a Intansa como la empresa vinculada con el destino del diésel y con presuntos pagos dentro de estas operaciones.

Ángel recordó en la entrevista que Intansa había aparecido previamente en una investigación periodística de Reuters, donde fue señalada como una presunta compañía fachada relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El periodista insistió en diferenciar la existencia de los señalamientos de la posible responsabilidad de López Beltrán. Su postura es que hay documentos donde aparece la referencia, mientras que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para continuar con una investigación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.