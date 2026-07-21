A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 21 de julio de 2026

| 08:30 | Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

– Dafne Zapata: madre exige justicia tras revelarse nuevos detalles de su muerte

– Mayo Zambada: ¿qué sigue tras la cadena perpetua en Estados Unidos?

– Investigan posible colusión de funcionarios por multihomicidio en Zacatecas

– Lluvias intensas mantienen en alerta a varios estados del país

– Trump impone aranceles adicionales del 50% a productos de Canadá

– España celebra el Mundial 2026; México recibe reconocimiento por la organización

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