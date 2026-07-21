¿Qué es el huachicol fiscal? Así operan los esquemas de contrabando de combustible que investiga la FGR

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El huachicol fiscal se ha convertido en uno de los principales esquemas de evasión de impuestos y contrabando de combustibles que enfrentan las autoridades mexicanas. A diferencia del huachicol tradicional —que consiste en el robo de gasolina de ductos de Pemex—, este mecanismo utiliza declaraciones falsas durante la importación de combustibles para reducir el pago de impuestos y derechos aduaneros.

El tema volvió a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto esquema relacionado con la empresa Ingemar, en el que también se menciona al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto con otros involucrados. Hasta el momento, las investigaciones continúan y corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades legales de cada persona.

¿Cómo funciona el huachicol fiscal?

El doctor Ramón Ignacio Cabrera León, especialista en derecho fiscal, constitucional y prevención de lavado de dinero, explicó que existen distintos modelos de huachicol fiscal.

Uno de los más conocidos consiste en que buques tanque ingresan al país cargados con gasolina o diésel, pero en la documentación aduanera el producto se declara como lubricantes, aceites o aditivos, mercancías que pagan una carga fiscal menor. De esta forma, quienes importan el combustible reducen significativamente el monto de los impuestos que deberían cubrir.

El esquema investigado en el caso Ingemar

De acuerdo con el especialista, el caso que actualmente investiga la FGR sería distinto.

Según lo expuesto, la importación presuntamente se realizaba mediante trenes, donde en la documentación se declaraba únicamente 10% del combustible transportado, cuando en realidad los vagones llegaban prácticamente llenos.

Esto habría provocado que únicamente se pagaran impuestos sobre una pequeña parte del combustible realmente importado, mientras el resto ingresaría sin cubrir las contribuciones correspondientes.

¿Por qué se considera contrabando?

El especialista explicó que el Código Fiscal de la Federación establece que existe el delito de contrabando cuando se introducen mercancías al país pagando menos contribuciones de las que legalmente corresponden.

Además, la legislación contempla una presunción de contrabando cuando la cantidad de mercancía declarada es menor a la efectivamente importada.

Sin embargo, subrayó que para imputar responsabilidades a los socios de una empresa no basta con acreditar su participación accionaria, sino que la autoridad debe demostrar que tuvieron conocimiento, participación o intervención en el esquema presuntamente ilícito.

Una red que involucraría a varios actores

Un esquema de esta naturaleza difícilmente podría operar sin la intervención de diversos participantes en la cadena logística.

Entre ellos podrían encontrarse importadores, representantes legales, agentes aduanales, transportistas y, en caso de acreditarse, funcionarios responsables de supervisar las operaciones aduaneras.

Asimismo, las empresas dedicadas a la comercialización de combustibles están obligadas a llevar controles volumétricos, es decir, registros precisos sobre cuánto combustible compran, importan y venden. Estos datos deben ser consistentes para facilitar la supervisión por parte de las autoridades fiscales.

Hasta ahora, las investigaciones permanecen en curso y será la FGR la encargada de determinar si existen elementos suficientes para ejercer acciones penales contra los involucrados.

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