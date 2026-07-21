Declararse culpable, la estrategia del “Mayo” Zambada para evitar prisión de máxima seguridad

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El Mayo Zambada se declaró culpable de los cargos que enfrenta en Estados Unidos. Dicha decisión, de acuerdo con especialistas, podría estar encaminada a obtener beneficios relacionados con las condiciones en las que cumplirá su condena.

Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, el profesor Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), consideró que la edad y el estado de salud de Ismael “El Mayo” Zambada serían factores clave en su decisión de aceptar la culpabilidad.

Mayo Zambada buscaría mejores condiciones de reclusión

Rodríguez Sánchez de Lara explicó que la declaración de culpabilidad permitiría acelerar el proceso judicial. A su vez, abriría la posibilidad de que El Mayo Zambada sea enviado a un centro penitenciario con atención médica, en lugar de una prisión de máxima seguridad.

Además, indicó que declararse culpable no implica necesariamente que el acusado haya acordado colaborar con las autoridades mediante la entrega de información sobre redes de corrupción o posibles vínculos con autoridades.

Experto relaciona el caso con la violencia en Sinaloa

El académico sostuvo que la captura y traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos provocó una disputa interna entre grupos del Cártel de Sinaloa. Por ello, esta situación, afirmó, ha incrementado la violencia en la entidad.

Según Rodríguez Sánchez de Lara, el conflicto entre facciones criminales ha derivado en homicidios, secuestros, incendios de vehículos. Además, se han registrado más hechos violentos registrados desde la detención del líder criminal.

Por último, el especialista agregó que El Mayo Zambada podría pasar el resto de su vida en prisión, aunque la defensa buscaría que las condiciones de reclusión contemplen atención médica especializada debido a su edad.

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