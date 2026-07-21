Las de hoy | 21 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 21 de julio de 2026

El Universal: Agentes aduanales, clave en la red de huachicol de Ruffo

Tres agentes aduanales, ya detenidos, fueron identificados por la Fiscalía General de la República como piezas clave para introducir al país mercancía ilícita dentro de la presunta red de tráfico de hidrocarburos encabezada por Ernesto Ruffo Appel. Según la investigación, una vez que Ingemar ingresó petrolíferos no declarados, procedió a su enajenación y distribución entre empresas participantes en el esquema.

Reforma: Sobornan en dólares para importar granos

Un agente aduanal en Texas fue sentenciado por pagar sobornos a funcionarios para evadir inspecciones en la importación de granos. De acuerdo con la investigación, el esquema operó durante una década.

Excélsior: EU fija arancel de 50% a bienes canadienses

El gobierno de Donald Trump impuso aranceles de 50% a productos lácteos, bebidas alcohólicas y bienes de la industria automotriz provenientes de Canadá, al considerar que existen ventajas desleales en esos sectores. El primer ministro Mark Carney sostuvo que la medida viola el T-MEC.

Milenio Diario: El Mayo pide “alto a la violencia, porque no hay honor ni futuro”

Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por dos cargos de crimen organizado. En una carta entregada al diario, el exlíder del Cártel de Sinaloa afirmó aceptar su destino y llamó a poner fin a la violencia al asegurar que “nadie ganará esta guerra” entre grupos criminales.

La Jornada: Cuba, pretexto de Rubio para reprimir a la izquierda en EU

El diario destaca que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa a Cuba de promover la subversión en territorio estadounidense, así como de fomentar el terrorismo, infiltrar y reclutar personas, según la postura atribuida al gobierno de ese país.

El Financiero: Caen importaciones mexicanas de Asia

Las importaciones mexicanas provenientes de países asiáticos sin tratado de libre comercio registraron una contracción de 23.2%, atribuida al impacto de los aranceles impuestos a esos productos.

El Economista: Trump impuso a Canadá arancel de 50% al cemento, vino y otros bienes

El gobierno de Donald Trump aplicó aranceles de 50% a productos como cemento, vino y otros bienes canadienses, en respuesta a las tarifas impuestas por Canadá a bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos.

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