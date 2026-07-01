A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 1 de julio de 2026

| 07:02 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ México derrota a Ecuador y clasifica a los octavos de final del Mundial 2026; miles de aficionados celebran en todo el país
✔️ Lluvias intensas mantienen alertas en varios estados; pronostican tormentas, inundaciones y nuevas afectaciones
✔️ En Durango, detienen a un presunto integrante de “Los Flechas” durante un operativo contra el crimen organizado
✔️ El médico responsable del homicidio de Mateo recibirá una sentencia superior a los 100 años de prisión
✔️ Reuters: Estados Unidos aceleraría el fin del T-MEC tras decidir no prorrogar el acuerdo comercial
✔️ Estados Unidos sanciona una red de huachicol presuntamente ligada al CJNG y a empresas mexicanas
✔️ Venezuela eleva a casi dos mil la cifra de fallecidos por los terremotos; continúan las labores de rescate
✔️ La ASF presenta 21 denuncias penales por un presunto daño al erario superior a 600 millones de pesos
✔️ Sismos de magnitud 6.1 y 5.3 sacuden Sinaloa y Durango; autoridades mantienen vigilancia en la región

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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