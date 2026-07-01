Flamazo en refinería de Salina Cruz deja tres trabajadores lesionados, reporta Pemex

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Flamazo en refinería de Salina Cruz lesiona a tres trabajadores. Foto: Cuartoscuro

Un flamazo registrado durante trabajos de mantenimiento en la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, dejó tres trabajadores lesionados, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado explicó que el incidente ocurrió mientras se realizaban labores en la Planta de Alquilación, específicamente en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304.

“Durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la Planta de Alquilación de la Refinería Salina Cruz, se registró un flamazo en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304. El evento fue controlado de inmediato conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, informó Pemex. 🔖 Tarjeta Informativa | Informa Pemex incidente en Refinería Salina Cruz

🔗 https://t.co/ho7QpXLd5Q pic.twitter.com/JsxfPs7feD — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 1, 2026

Tres trabajadores resultaron con quemaduras leves

Como consecuencia del incidente, tres trabajadores sufrieron quemaduras leves y fueron trasladados al Hospital General de Pemex para recibir atención médica.

La empresa detalló que los lesionados se encuentran estables y permanecen bajo observación médica.

“Como resultado, tres trabajadores presentaron quemaduras leves, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Pemex para su atención médica. Su estado de salud es estable y permanecen en observación”, señaló la petrolera.

Pemex asegura que la refinería continúa operando con normalidad

Pemex informó que el flamazo no provocó daños en la infraestructura de la refinería y que las operaciones continúan de manera habitual.

Asimismo, indicó que la situación fue controlada de inmediato mediante la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes.

“El incidente no ocasionó daños a la infraestructura y la refinería continúa operando con normalidad”, concluyó la empresa.

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