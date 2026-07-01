Claudia Sheinbaum celebra triunfo de México ante Ecuador

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Sheinbaum celebra triunfo de México. FOTO: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este martes 30 de junio al partido de México vs. Ecuador con un breve mensaje en su cuenta de X. Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo, escribió.

El mensaje fue breve, pero directo, y se sumó al seguimiento que la presidenta ha dado a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

Minutos antes, la mandataria también festejaba el marcador que logró el triunfo de México: “Gooooool”, escribió Claudia Sheinbaum.

Además, el Gobierno de México publicó también que el sueño mundialista seguirá. México clasifica a octavos de final.

¡Continúa el sueño mundialista! La Selección Mexicana vence 2-0 a Ecuador en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Clasifica a octavos de final. pic.twitter.com/30WyTdBuAK — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 1, 2026

Claudia Sheinbaum siguió el partido desde una zona de aficionados en la alcaldía Azcapotzalco.

Ahí fue vista con un jersey de la Selección Mexicana, mientras celebraba los goles del equipo nacional.

México busca avanzar en el Mundial 2026

El duelo ante Ecuador mantiene la atención de la afición mexicana, que sigue el paso del Tri en el torneo. México deja esta noche atrás, una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial.

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