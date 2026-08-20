Difunden primeras imágenes de Fernando Farías durante su traslado a México

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Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires. Foto. FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) difundió imágenes de Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina, durante su traslado de Argentina a México, luego de que quedara en libertad en ese país.

Las fotografías muestran al exmilitar acompañado por elementos de seguridad y con el rostro cubierto en las imágenes oficiales. Farías Laguna es investigado en México por su presunta relación con una red de huachicol fiscal.

Foto: FGR

Fernando Farías ya es trasladado a México

De acuerdo con la información oficial, el contraalmirante se encuentra en proceso de traslado a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, cuando era buscado por autoridades mexicanas y portaba documentación que fue objeto de investigación.

Su regreso ocurre después de que un tribunal argentino determinó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo y ordenó su liberación del penal de Ezeiza.

Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desistió formalmente de la solicitud de extradición que México había presentado, por lo que el juez argentino dio por concluido ese procedimiento y puso al exmilitar a disposición de las autoridades migratorias.

Foto. FGR

¿Por qué investigan a Fernando Farías?

En México, la FGR investiga a Farías Laguna por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

El caso está relacionado con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, Tamaulipas, donde las autoridades reportaron el decomiso de millones de litros de diésel.

Las investigaciones señalan que los combustibles habrían sido introducidos al país bajo declaraciones distintas a su contenido real, presuntamente para evadir impuestos.

Farías Laguna salió del servicio activo de la Armada de México el 18 de diciembre de 2025 y posteriormente se convirtió en objetivo de las autoridades mexicanas.

Tras su llegada al país, deberá ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

Foto: FGR

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