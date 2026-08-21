Estados Unidos sanciona red de cocaína en Ecuador ligada al Cártel de Sinaloa y al CJNG

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Red de narcotráfico. Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 personas y bloqueó 10 embarcaciones relacionadas con una red que, según las autoridades estadounidenses, transportaba miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, integrantes de la red tienen vínculos con Los Choneros y Los Lobos, organizaciones criminales de Ecuador relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Red de cocaína en Ecuador operaba con barcos pesqueros

Según el Tesoro, la red utilizaba negocios pesqueros como fachada. Buques con base cerca de Manta, Ecuador, presuntamente daban combustible, alimentos y servicios médicos a embarcaciones rápidas que trasladaban cargamentos de cocaína por el Océano Pacífico Oriental.

La autoridad señaló a Alfonso Mero Mero y a sus hijos, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Edwar Alexis Mero Arcentales, como parte de la estructura. También incluyó a otros operadores y empresas vinculadas con el transporte y abastecimiento de las embarcaciones.

Entre los barcos identificados como propiedad bloqueada están: Todos Vuelven, Arca de Noe III, Arca de Noe III Jr, Arca de Noe IV, Arca de Noe V, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey de Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor.

De acuerdo con las autoridades, entres los identificados como parte de la red se encuentran:

Julio Javier Mero Franco (Julio Mero Franco), quien apoya a Los Choneros y habría coordinado el transporte de aproximadamente 30-40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador a Centroamérica y México

(Julio Mero Franco), quien apoya a Los Choneros y habría coordinado el transporte de aproximadamente 30-40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador a Centroamérica y México Milton Edixon Martínez Mendoza (Martínez Mendoza) apoyaba a Los Lobos y Los Choneros y habría coordinado el transporte de miles de kilos de cocaína a través de embarcaciones rápidas en ruta a México

(Martínez Mendoza) apoyaba a Los Lobos y Los Choneros y habría coordinado el transporte de miles de kilos de cocaína a través de embarcaciones rápidas en ruta a México Jhonny Francisco Vera Laz (Vera Laz) operaba en nombre de Julio Mero Franco y presuntamente traficó miles de kilogramos de cocaína al mes desde la costa de Ecuador a México

(Vera Laz) operaba en nombre de Julio Mero Franco y presuntamente traficó miles de kilogramos de cocaína al mes desde la costa de Ecuador a México Byron Aldino Mero Bermello (Mero Bermello) ha estado involucrado en el tráfico de cocaína

(Mero Bermello) ha estado involucrado en el tráfico de cocaína Jimmy Leonidas Alarcón Holguín (Alarcón Holguín), responsable de coordinar el repostaje de los buques cargados de cocaína en ruta a México

Las sanciones también afectan a empresas relacionadas con la red. Entre ellas están Arcasdenoe, Alho Fish, Globaldistrial, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar.

Los Choneros, Los Lobos y cárteles mexicanos

El Tesoro sostiene que Los Choneros desarrollaron rutas para mover cocaína desde Sudamérica hacia México, con apoyo del Cártel de Sinaloa. También señala que Los Lobos establecieron conexiones con organizaciones mexicanas, incluido el CJNG.

Estados Unidos ya había sancionado a Los Choneros y Los Lobos por actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas. Además, el Departamento de Estado designó a ambos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras en septiembre de 2025.

Operación Pacific Viper suma más de 225 mil libras incautadas

La acción ocurre mientras Estados Unidos mantiene operaciones contra el tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. La Operación Pacific Viper, iniciada en agosto de 2025, había superado las 225 mil libras de cocaína incautadas, equivalentes a unas 102 toneladas, hasta junio de 2026.

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