A seis años del cierre por COVID: así comenzó el paro escolar que cambió a México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Hace seis años, el Gobierno de México anunció la suspensión de clases en todo el país como una medida preventiva ante la propagación del COVID-19. Lo que inicialmente se planteó como un receso temporal de pocas semanas, terminó convirtiéndose en uno de los cierres educativos más prolongados en la historia reciente.

De acuerdo con un comunicado emitido el 14 de marzo de 2020 por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, se determinó adelantar y ampliar el periodo vacacional escolar.

La medida establecía que el receso abarcaría del lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril de 2020, con la intención de reanudar clases el lunes 20 de abril, siempre y cuando existieran condiciones sanitarias adecuadas.

En ese momento, las autoridades señalaron que la decisión respondía a las recomendaciones internacionales para contener la propagación del virus. Se trataba de acciones de distanciamiento social en un “punto óptimo de inflexión de la curva epidémica”, según explicó el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

El entonces titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, también detalló que la estrategia incluía:

Instalación de filtros sanitarios en escuelas

Participación de madres y padres de familia con reportes diarios de salud

Suspensión de actividades escolares masivas

Limpieza profunda de planteles

Implementación de educación a distancia

Además, se dejó claro que los contenidos educativos serían recuperados posteriormente para cumplir con los planes de estudio.

La pandemia cambió el rumbo y el cierre se extiendió

Apenas días después del anuncio inicial, el escenario cambió. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia.

Posteriormente, el 16 de marzo, se publicó el acuerdo que formalizaba la suspensión de clases en el periodo originalmente previsto. Sin embargo, la evolución de la emergencia sanitaria obligó a modificar la decisión.

El 31 de marzo de 2020, mediante el Acuerdo 06/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SEP amplió el periodo de suspensión hasta el 30 de abril de 2020, en concordancia con la declaratoria de emergencia sanitaria nacional emitida por el Consejo de Salubridad General.

La medida se alineó con la suspensión de actividades no esenciales y el llamado al resguardo domiciliario, lo que confirmó que el regreso a las aulas no sería inmediato.

Lo que comenzó como un receso de poco más de tres semanas se transformó en un cierre indefinido, acompañado por la implementación de modelos de educación a distancia a nivel nacional.

El regreso a clases fue gradual, voluntario y condicionado

Más de un año después del cierre, el regreso presencial comenzó a delinearse bajo estrictas condiciones sanitarias.

El 8 de abril de 2021, la SEP reiteró que el retorno a las aulas sería:

Gradual

Voluntario

Dependiente del semáforo epidemiológico en verde

Además, se enfatizó que madres y padres de familia tendrían la libertad de decidir si sus hijas e hijos regresaban a clases presenciales.

Meses después, el 20 de agosto de 2021, se publicó el acuerdo que estableció las disposiciones para el ciclo escolar 2021-2022, marcando el inicio formal del regreso.

El calendario fijó el 30 de agosto de 2021 como inicio de clases, bajo un esquema que combinaba:

Modalidad presencial

Educación a distancia

Estrategias híbridas

También se implementaron protocolos obligatorios como:

Uso de cubrebocas

Filtros sanitarios en casa, escuela y aula

Sana distancia y ventilación

Creación de Comités Participativos de Salud Escolar

El regreso no solo se centró en la reapertura, sino también en atender el rezago educativo, mediante evaluaciones diagnósticas y periodos de recuperación académica.

El llamado a la normalidad: clases todos los días

Para marzo de 2022, con condiciones sanitarias más favorables, autoridades locales de diversos estados de la República mexicana, como la Ciudad de México, comenzaron a impulsar un retorno más cercano a la normalidad.

El 22 de marzo de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a que estudiantes regresaran a clases presenciales todos los días, destacando que la entidad se encontraba en semáforo verde y con una evolución positiva frente al COVID-19.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.