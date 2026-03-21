CNTE amenaza con protestas en el Mundial 2026 si no se abroga la ley del ISSSTE de 2007

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CNTE se manifestó en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con boicotear el Mundial 2026 próximo a inaugurarse en nuestro país. Tras levantar su plantón de 72 horas frente a Palacio Nacional, advirtieron que si no hay respuesta a sus demandas, “no va a rodar el balón”.

“Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial de futbol. Tenemos una consigna que si no hay abrogación de la ley del ISSSTE, no va a rodar el balón”, Yenny López, vocera de la sección XXII, Oaxaca

Por su parte, el secretario de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto, aseguró que en los próximos meses intensificarán la organización para convocar a más docentes integrantes de la CNTE

“Vamos a regresar, organizarnos, informarnos y a informar. Vamos a convocar a más compañeros, estamos convencidos de que, en dos meses y medio, esta plaza, estas calles aledañas y los espacios donde se vayan a desarrollar los eventos deportivos mundiales, estarán abarrotados por maestras y maestros conscientes, deseosos de contribuir a la abrogación de la ley del ISSSTE”, Filiberto Frausto, secretario Sección XXXIV, Zacatecas

En su último día de actividades, también se manifestaron frente a Afores ubicadas en Paseo de la Reforma, donde exigieron la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Por 72 horas, profesores de la CNTE se plantaron en la plancha del Zócalo capitalino, en ese tiempo encabezaron marchas y manifestaciones en exigencia de respuesta a sus demandas.

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