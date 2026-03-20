Paso a paso para sacar cita para la CURP biométrica

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Foto: Cuartoscuro

La CURP biométrica es un documento que comenzará a ser parte indispensable en México. Se trata de la integración de la fotografía y las huellas dactilares de los mexicanos, y para lograr esa actualización es necesario solicitar una cita para que autoridades incorporen lo necesario. Por ello, te decimos cómo solicitar una cita.

Paso a paso para solicitar una cita para sacar CURP biométrica

Ingresa a la página del Registro Nacional de Población (Renapo)

El primer paso es ingresar al sitio del Renapo: https://citas.renapo.gob.mx/

Elige opción Cita registro biométrico

Una vez en el sitio del Renapo, se deberá elegir la opción: “Citas Registro Biométrico. Agenda tu cita para realizar el registro de tus datos biométricos asociados a tu CURP”

Dar clic en “Comenzar”

En la pantalla se desplegará información sobre la CURP y luego del mensaje de bienvenida deberás seleccionar la opción “Comenzar”.

Ingresa datos

La plataforma solicitará un correo electrónico y se pedirá que se escriba el texto que aparece en una imagen. Con ello, el sistema enviará un código al correo electrónico proporcionado, mismo que deberán ingresar y validar.

Selecciona entidad registradora

El sistema solicitará que se elija una opción entre:

Michoacán

Veracruz

Zacatecas

Ciudad de México

Después de seleccionar la entidad, se debe dar clic en siguiente.

Selecciona la fecha

Se desplegará un calendario con opciones de días y, de haber disponibilidad, se mostrarán las opciones de horarios en la fecha elegida.

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