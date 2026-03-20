Paso a paso para sacar cita para la CURP biométrica

| 17:16 | Alejandra Guzmán | Uno TV
CURP biométrica no es requisito obligatorio
Foto: Cuartoscuro

La CURP biométrica es un documento que comenzará a ser parte indispensable en México. Se trata de la integración de la fotografía y las huellas dactilares de los mexicanos, y para lograr esa actualización es necesario solicitar una cita para que autoridades incorporen lo necesario. Por ello, te decimos cómo solicitar una cita.

Paso a paso para solicitar una cita para sacar CURP biométrica

  • Ingresa a la página del Registro Nacional de Población (Renapo)

El primer paso es ingresar al sitio del Renapo: https://citas.renapo.gob.mx/

  • Elige opción Cita registro biométrico

Una vez en el sitio del Renapo, se deberá elegir la opción: “Citas Registro Biométrico. Agenda tu cita para realizar el registro de tus datos biométricos asociados a tu CURP

  • Dar clic en “Comenzar

En la pantalla se desplegará información sobre la CURP y luego del mensaje de bienvenida deberás seleccionar la opción Comenzar”.

  • Ingresa datos

La plataforma solicitará un correo electrónico y se pedirá que se escriba el texto que aparece en una imagen. Con ello, el sistema enviará un código al correo electrónico proporcionado, mismo que deberán ingresar y validar.

  • Selecciona entidad registradora

El sistema solicitará que se elija una opción entre:

  • Michoacán
  • Veracruz
  • Zacatecas
  • Ciudad de México

Después de seleccionar la entidad, se debe dar clic en siguiente.

  • Selecciona la fecha

Se desplegará un calendario con opciones de días y, de haber disponibilidad, se mostrarán las opciones de horarios en la fecha elegida.

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